Gucci'nin yeni reklam yüzü Armine Harutyunyan bakın hangi Türk oyuncuya benzetildi! Çılgın Bediş dizisinde...
Gucci yeni reklam yüzü Armine Harutyunyan ile son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Gucci markasının yeni mankeni Armine Harutyunyan defilede görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle yüz hatlarındaki farklılıkla podyumdaki tüm kuralları yıkan manken, Gucci markasının yeni yüzü oldu. Firmanın bu radikal kararı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, Armine Harutyunyan, bir dönemin efsane dizisi olan Çılgın Bediş'teki bir Türk oyuncuya benzetildi. İşte ünlülerin herkesi şok eden benzerlikleri...
06.10.2019 14:39
- Son Güncelleme: 06.10.2019 14:39
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