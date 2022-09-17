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Haberler Magazin Pelin Akil aracını durdurdu anlattı: Tam gaz devam... "Ben Bu Cihana Sığmazam" sözleri!

Pelin Akil aracını durdurdu anlattı: Tam gaz devam... "Ben Bu Cihana Sığmazam" sözleri!

Ünlü oyuncu Pelin Akil trafikte görüntülendi... ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yayın için geri sayıma başlarken dizide Firuze karakterini canlandıracak olan Pelin Akıl eşi Anıl Altan ile birlikte trafikte görüntülendi. Güzel oyuncu "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
Özel haber
17.09.2022 09:28 - Son Güncelleme: 17.09.2022 11:38
Pelin Akil’den Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Aracını durdurdu anlattı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisine ilişkin konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin Akil’den Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Aracını durdurdu anlattı

ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yayın için geri sayıma başlarken dizide Firuze karakterini canlandıracak olan Pelin Akil eşi Anıl Altan ile birlikte trafikte görüntülendi.

Pelin Akil’den Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Aracını durdurdu anlattı

PELİN AKİL'DEN BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SÖZLERİ

Güzel oyuncu "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Akil dizi çekimlerinin gayet güzel geçtiğini belirtirken, "Umarım seyirci de dizimizi beğenir." ifadelerini kullandı.

Pelin Akil’den Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Aracını durdurdu anlattı

Akil şunları söyledi:

"20 Eylül'de dizimiz "Ben Bu Cihana Sığmazam" başlıyor. Aynı gün benim Brodway Müzikalleri kapsamında güzel bir gösterim var ona hazırlanıyorum."

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Pelin Akil’den Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Aracını durdurdu anlattı

TAM GAZ DEVAM

Dizi çekimlerinin nasıl geçtiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Pelin Akil, "Gayet güzel geçiyor. Her şey çok iyiye gidiyor. Umarım seyirci de dizimizi beğenir. Biz tam gaz çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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