Pelin Akil aracını durdurdu anlattı: Tam gaz devam... "Ben Bu Cihana Sığmazam" sözleri!
Ünlü oyuncu Pelin Akil trafikte görüntülendi... ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yayın için geri sayıma başlarken dizide Firuze karakterini canlandıracak olan Pelin Akıl eşi Anıl Altan ile birlikte trafikte görüntülendi. Güzel oyuncu "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ile ilgili soruya da yanıt verdi.
17.09.2022 09:28 - Son Güncelleme: 17.09.2022 11:38
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yayın için geri sayıma başlarken dizide Firuze karakterini canlandıracak olan Pelin Akil eşi Anıl Altan ile birlikte trafikte görüntülendi.
Akil şunları söyledi:
"20 Eylül'de dizimiz "Ben Bu Cihana Sığmazam" başlıyor. Aynı gün benim Brodway Müzikalleri kapsamında güzel bir gösterim var ona hazırlanıyorum."
Pelin Akil direksiyon başında anlattı | TIKLA İZLE
TAM GAZ DEVAM
Dizi çekimlerinin nasıl geçtiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Pelin Akil, "Gayet güzel geçiyor. Her şey çok iyiye gidiyor. Umarım seyirci de dizimizi beğenir. Biz tam gaz çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.