Milyonlarca kişiyi üzen haber geldi! Hande Erçel'in biricik yeğeni Mavi kanser mi? Anne Gamze Erçel açıkladı! "Tedavi sürecine başladık..."

ANNE GAMZE ERÇEL AÇIKLADI

Anne Gamze Erçel, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.