Milyonlarca kişiyi üzen haber geldi! Hande Erçel'in biricik yeğeni Mavi kanser mi? Anne Gamze Erçel açıkladı! "Tedavi sürecine başladık..."
Ekranlarından aranan isimlerinden Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'den herkesi kahreden haber geldi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi. Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığına dair iddiaların ardından anne Gamze Erçel'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Başarılı oyuncu Hande Erçel sayesinde şöhreti yakalayan fenomen abla Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl içerisinde Mavi adını verdiklerini kızlarını kucaklarına alan çift, aldıkları hastalık haberiyle adeta yıkıldı.
"2,5 YAŞINDAKİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"
Program yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi.
ANNELERİNİ KANSERDEN KAYBETTİLER
Kötü haberin bir anda gündem olmasının ardından Hande Erçel ve Gamze Erçel cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Erçel kardeşler, 2019 yılında anneleri Aylin Erçel'i kanser hastalığı yüzünden kaybetmişti.
ANNE GAMZE ERÇEL AÇIKLADI
Anne Gamze Erçel, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.