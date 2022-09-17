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46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a gitti. Havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan oyuncu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İlk olarak açılış gecesine katıldığı kırmızı elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan oyuncu, ardından yatak odasından paylaşım yaptı. Derin yırtmacıyla boy gösteren Yeşilçam, paylaşımının altına da "Yıkılıyordum be" notunu ekledi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr
17.09.2022 01:42 - Son Güncelleme: 17.09.2022 01:43
46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a giden Nurgül Yeşilçay, havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılandı.

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46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

Karşılaştığı ilgiden memnun olan oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti" dedi.

46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

Luc Besson, Takashi Kitano gibi usta yönetmenlerle birlikte festivalin açılış gecesine katılan Yeşilçay, kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

İddialı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, binlerce beğeni aldı.

46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”

Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, daha sonra ise yatak odasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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