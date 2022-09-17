46’lık Nurgül Yeşilçay derin yırtmacıyla boy gösterdi! Yatak odası pozları sosyal medyayı salladı! “Yıkılıyordum be...”
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a gitti. Havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan oyuncu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İlk olarak açılış gecesine katıldığı kırmızı elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan oyuncu, ardından yatak odasından paylaşım yaptı. Derin yırtmacıyla boy gösteren Yeşilçam, paylaşımının altına da "Yıkılıyordum be" notunu ekledi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
17.09.2022 01:42 - Son Güncelleme: 17.09.2022 01:43
14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a giden Nurgül Yeşilçay, havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılandı.