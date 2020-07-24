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Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar karakterini canlandıran Özlem Conker ilk olarak 1994 yılında Metin Özülkü'nğn klibinde rol alarak yüzünü Türkiye'ye gösterdi. Bizim Eve, Kınalı Kar, Aynalı Tahir, Sensiz olmuyor, Sensiz olmuyor, Karagül gibi dizilerde oynayan Özlem Conker bunca yıla rağmen asla yaşlanmıyor gibi. Özlem Conker'in yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker olmak üzere ünlülerin yaşları.

24.07.2020 13:59 - Son Güncelleme: 24.07.2020 13:59
Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

ÖZLEM SANKİ HİÇ YAŞLANMIYOR

Uzun yıllardır ekranlarda olan Özlem Conker sanki yaş almıyor.

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Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

Kınalı Kar dizisindeki haliyle günümüzdeki hali arasında fark yok. Bu yüzden Özlem Conker'in yaşını duyanlar şaşırıp kalıyor. İşte başta Özlem Conker olmak üzere ünlülerin yaşları.

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987

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