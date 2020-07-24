Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii paylaşımları

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı. Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya tekrar cami statüsüne geçti. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu.