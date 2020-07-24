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Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii paylaşımları

Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu. Tarihi günle ilgili ünlüler sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte duygu seli yaşanan Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla ilgili Alişan, Sinan Akçıl gibi ünlü isimlerin paylaşımları...

24.07.2020 14:15 - Son Güncelleme: 24.07.2020 14:31
Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii paylaşımları

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı. Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya tekrar cami statüsüne geçti. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu.

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Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii paylaşımları

86 yıl sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'yle ilgili ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. İşte tarihi günde duygularını dile getiren ünlüler...

Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofa Camii paylaşımları

ALİŞAN

Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofa Camii paylaşımları

SİNAN AKÇIL

Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofa Camii paylaşımları
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