Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açıldı! İşte ünlülerden 86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii paylaşımları
Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu. Tarihi günle ilgili ünlüler sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte duygu seli yaşanan Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla ilgili Alişan, Sinan Akçıl gibi ünlü isimlerin paylaşımları...
24.07.2020 14:15
- Son Güncelleme: 24.07.2020 14:31
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