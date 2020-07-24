Arda Turan eşinin 5 çocuk isteğine bakın nasıl yanıt vermiş... "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda söylemiştim"

"ARDA'YA SÖYLEMİŞTİM"

Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan Doğan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz." dedi.