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Arda Turan eşinin 5 çocuk isteğine bakın nasıl yanıt vermiş... "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda söylemiştim"
Arda Turan eşinin 5 çocuk isteğine bakın nasıl yanıt vermiş... "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda söylemiştim"
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti. Sosyetik güzel, doğumdan sonra yeni açıklamalarda bulundu. "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda söylemiştim 5 çocuk istediğimi" diyen Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde oğlu Asil Aslan ve ailesi ile birlikte Marmaris Ören'de görüntülendi. Eşi Arda Turan'a ait lüks yatta Ege'nin koylarını gezen 35 yaşındaki Doğan Turan, doğum sonrası verdiği kilolar dikkat çekerken, Asil Aslan ilgi odağı oldu.
24.07.2020 12:41
- Son Güncelleme: 24.07.2020 13:04
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti. Sosyetik güzel, doğumdan sonra yeni açıklamalarda bulundu.
"ARDA'YA SÖYLEMİŞTİM"
Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan Doğan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz." dedi.
Arda Turan'ın ikinci oğlu, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi, eşi ise verdiği kilolarla dikkat çekti.
ASİL ASLAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Lüks teknelerini Ege kıyılarına demirleyen Turan Ailesi'nin yeni üyesi Asil Aslan, kırkı çıkmadan tatile adım attı. İlk kez objektiflere takılan Asil Aslan, sevimliliği ile ağabeyi Hamza Arda'yı hatırlattı.
KİLO KALMADI
Doğumdan sonra kaldığı kiloları hızlı bir şekilde veren Aslıhan Doğan, teknede gün boyu spor yaptı.