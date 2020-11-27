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Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar karakterini canlandıran Özlem Conker ilk olarak 1994 yılında Metin Özülkü'nün klibinde rol alarak kendini Türkiye'ye gösterdi. Bizim Eve, Kınalı Kar, Aynalı Tahir, Sensiz olmuyor, Sensiz olmuyor, Karagül gibi dizilerde oynayan Özlem Conker bunca yıla rağmen asla yaşlanmıyor gibi. Özlem Conker'in yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker olmak üzere ünlülerin yaşları.

27.11.2020 08:47 - Son Güncelleme: 27.11.2020 08:47
Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

ÖZLEM CONKER SANKİ HİÇ YAŞLANMIYOR

Uzun yıllardır ekranlarda olan oyuncu Özlem Conker sanki yaş almıyor.

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Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

Kınalı Kar dizisindeki haliyle günümüzdeki hali arasında fark yok. Bu yüzden Özlem Conker'in yaşını duyanlar şaşırıp kalıyor.

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

İşte başta Özlem Conker olmak üzere ünlülerin yaşları.

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker herkesi şaşırttı! Neredeyse hiç yaşlanmıyor...

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

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