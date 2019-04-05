Payitaht Abdülhamid sevdası Londra'da da devam etti! Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den şaşırtan hareket!
Mesut Özil, önceki akşam nişanlısı Amine Gülşe ile Londra'daki evinde 'Payitaht: Abdülhamid' dizisini seyretti. Tarihe olan tutkusunu her fırsatta gözler önüne seren Arsenal'in yıldız futbolcusu, önceki akşam da kural bozmadı. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Payitaht Abdülhamid'i seyreden Mesut Özil, bakın Instagram hesabından ne yaptı...
05.04.2019 14:11
- Son Güncelleme: 05.04.2019 14:18
MESUT ÖZİL'İN PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEVDASI!
Payitaht Abdülhamit dizisine olan sevgisiyle bilinen Arsenal'ın yıldız oyuncusu Mesut Özil, önceki akşam nişanlısı Amine Gülşe ile Londra'daki evinde 'Payitaht: Abdülhamid' dizisini seyretti.
Vatanı ve geçmişine olan sevgisiyle Almanlar'ın ırkçı saldırısına maruz kalan Mesut Özil, "İnadına memleketim" demeyi sürdünüyor. Tarihe olan tutkusunu her fırsatta gözler önüne seren Arsenal'in yıldız futbolcusu, önceki akşam da kural bozmadı.
Gurbetçi yıldız, nişanlısı Amine Gülşe ile Londra'daki evinde 'Payitaht: Abdülhamid' dizisini izledi.
BÜLENT İNAL'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI!
Mesut Özil ile oyuncu nişanlısı, hem diziye hem de başrol oyuncusu Bülent İnal'a sosyal medyadan da övgüler yağdırdı.
Şimdilerde Londra'da olan ikili, dün kahvaltı keyfi yaparken de hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.