Payitaht Abdülhamid sevdası Londra'da da devam etti! Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den şaşırtan hareket!

Mesut Özil, önceki akşam nişanlısı Amine Gülşe ile Londra'daki evinde 'Payitaht: Abdülhamid' dizisini seyretti. Tarihe olan tutkusunu her fırsatta gözler önüne seren Arsenal'in yıldız futbolcusu, önceki akşam da kural bozmadı. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Payitaht Abdülhamid'i seyreden Mesut Özil, bakın Instagram hesabından ne yaptı...

05.04.2019 14:11 - Son Güncelleme: 05.04.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





