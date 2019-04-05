Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir, son günlerde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Gerek rol aldığı yapım, gerekse dizideki rol arkadaşı Can Yaman ile aşk iddiaları derken Demet Özdemir hakkında daha çok konuşacağız gibi. Fakat Demet Özdemir bu yoğunluktan pek yorulmuş gibi. Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu.

05.04.2019 14:24 - Son Güncelleme: 05.04.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





