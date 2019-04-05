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Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir, son günlerde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Gerek rol aldığı yapım, gerekse dizideki rol arkadaşı Can Yaman ile aşk iddiaları derken Demet Özdemir hakkında daha çok konuşacağız gibi. Fakat Demet Özdemir bu yoğunluktan pek yorulmuş gibi. Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu.

05.04.2019 14:24 - Son Güncelleme: 05.04.2019 14:30
Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

Demet daha fazla dayanamadı! Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir'in adı manşetlerden inmiyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

ARTIK DAYANAMIYOR

Oyuncu Demet Özdemir dizi setinde yorgun düştü.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

Soluğu köpeğinin yanında alan Özdemir, köpeğine sarılıp dinlendi. Köpeğiyle poz veren oyuncu, bu kareyi Instagram'dan "Bana mutluluğun resmini çiz deseler…" notuyla paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

AŞK İDDİALARI DURMAK BİLMİYOR

Öte yandan Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir artık dayanamıyor! Instagram'da paylaştı

İkiliyi yakıştıranlarda bu ilişkiye gerçek gözüyle bakıyor.

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