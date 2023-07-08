Parmak ısırtan fit formunu tek formülle koruyor! 63 kilodan 58'e düştü! İşte 5 kilo verdiren Pelin Akil diyeti
Güzel oyuncu Pelin Akil, son zamanlarda zayıflama sırrıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İkiz çocuk annesi olan Akil, formunu hızla geri kazanarak sıkı bir vücuda sahip oldu. Pelin Akil bir buçuk ay içerisinde tığ gibi bir form kazandı. Akil, anne olmanın getirdiği sorumluluklarla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedi ve düzenli olarak egzersiz yaparak formunu korumaya özen gösterdi. Kendi zayıflama sırrını paylaşarak diğer kadınlara ilham olmaya devam ediyor.
08.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 08.07.2023 08:50
Pelin Akil doğum sonrası kilo vermeye karar verdi ve bu süreçte disiplinli bir şekilde çalıştı. Uzmanlar tarafından önerilen sağlıklı beslenme programını takip etti ve düzenli olarak egzersiz yaparak vücut şeklini ve enerji seviyelerini iyileştirdi. Akil, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve düzenli egzersiz yapmak konusunda kararlı adımlar attı.