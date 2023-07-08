Parmak ısırtan fit formunu tek formülle koruyor! 63 kilodan 58’e düştü! İşte 5 kilo verdiren Pelin Akil diyeti

Pelin Akil doğum sonrası kilo vermeye karar verdi ve bu süreçte disiplinli bir şekilde çalıştı. Uzmanlar tarafından önerilen sağlıklı beslenme programını takip etti ve düzenli olarak egzersiz yaparak vücut şeklini ve enerji seviyelerini iyileştirdi. Akil, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve düzenli egzersiz yapmak konusunda kararlı adımlar attı.