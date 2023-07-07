Nihat Kahveci "Geçim sıkıntım var gelirim yok" dedi eski eşine nafaka çalımını attı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olan Kahveci...
Nihat Kahveci'den eski eşi Pınar Kaşgören'e nafaka çalımı... 2003 yılında dünya evine girdiği Pınar Kaşgören'den 2014 yılında boşanan Nihat Kahveci, 2018 yılında Fulya Sever ile ikinci evliliğini yapmıştı. Eski eşine 50 bin TL nafaka ödeyen Kahveci "Geçim sıkıntım var" diyerek eski eşiyle arasında yeniden protokol yaparak nafakayı rekor bir oranda düşürdü. İşte haberin detayları...
07.07.2023 14:28 - Son Güncelleme: 07.07.2023 14:28
Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören ikilisi 2003 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İki çocukları olan iki isim, 2014 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı.
Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören'e aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL nafaka ve ayrıca iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.