Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit kendisini metrelerce yüksekten aşağı attı "Biraz fazla oldu sanırım" Eşi Fahriye Evcen...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çiftten Burak Özçivit'in paylaşımı olay oldu.
07.07.2023 16:09 - Son Güncelleme: 07.07.2023 16:09
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.