Paris Hilton'un Burak Deniz mesajı sosyal medya gündeminde! 'Yakında Paris yenge der miyiz?'
Burak Deniz ile Alina Boz Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ile ekranlarda boy gösterecek. Maralşı dizisi ile gündemde olan ikilinin dizideki uyumu heyecanla beklenirken, Burak Deniz, magazin gündeminde Paris Hilton'un mesajı ile de yerini aldı. ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton'un radarına bu kez yakışıklı oyuncu Burak Deniz takıldı. Hilton, Instagram'da gördüğü Burak Deniz'in fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler'e gönderdi ve ünlü oyuncu hakkında sorular sordu. Yakın zamanda Burak Deniz ile iletişime geçip geçmeyeceği merak edilen Paris Hilton'un yaşı merak konusu oldu.
06.09.2020 12:53
- Son Güncelleme: 06.09.2020 13:18
"ÇOK ÇEKİCİ"
Arkadaşına Deniz'in fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu.
Arkadaşından ünlü olduğu cevabını alan Paris Hilton'un bu bilgileri aldıktan sonra yakışıklı oyuncu ile temasa geçip etmediği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Peki, Burak Deniz'i beğenen Paris Hilton kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...
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