Paris Hilton'un Burak Deniz mesajı sosyal medya gündeminde! 'Yakında Paris yenge der miyiz?'

"ÇOK ÇEKİCİ"

Arkadaşına Deniz'in fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu.

Arkadaşından ünlü olduğu cevabını alan Paris Hilton'un bu bilgileri aldıktan sonra yakışıklı oyuncu ile temasa geçip etmediği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Peki, Burak Deniz'i beğenen Paris Hilton kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...