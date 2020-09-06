Haberler Galeri Magazin Rihanna'nın yüzüne ne oldu? Morlukları gizlemek için gözlük takan 32 yaşındaki Rihanna son haliyle korkuttu

Rihanna'nın yüzüne ne oldu? Morlukları gizlemek için gözlük takan 32 yaşındaki Rihanna son haliyle korkuttu

Rihanna, yani kısaca Riri... İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan 32 yaşındaki Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açmış ve New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiralamıştı. Pandeminin bir kısmını kiraladığı evde geçiren Rihanna, son haliyle sevenlerini korkuttu. Rihanna geçtiğimiz akşam Santa Monica'da morarmış bir suratla görüntülendi. 2009'da Chris Brown'den şiddet gören Rihanna'nın yine aynı sorunu yaşadığı düşünülürken, menajerinden açıklama geldi. Peki, yüzündeki morluklarla dikkat çeken Rihanna'ya ne oldu?

06.09.2020 12:07 - Son Güncelleme: 06.09.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





