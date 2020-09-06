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Rihanna'nın yüzüne ne oldu? Morlukları gizlemek için gözlük takan 32 yaşındaki Rihanna son haliyle korkuttu
Rihanna'nın yüzüne ne oldu? Morlukları gizlemek için gözlük takan 32 yaşındaki Rihanna son haliyle korkuttu
Rihanna, yani kısaca Riri... İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan 32 yaşındaki Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açmış ve New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiralamıştı. Pandeminin bir kısmını kiraladığı evde geçiren Rihanna, son haliyle sevenlerini korkuttu. Rihanna geçtiğimiz akşam Santa Monica'da morarmış bir suratla görüntülendi. 2009'da Chris Brown'den şiddet gören Rihanna'nın yine aynı sorunu yaşadığı düşünülürken, menajerinden açıklama geldi. Peki, yüzündeki morluklarla dikkat çeken Rihanna'ya ne oldu?
06.09.2020 12:07
- Son Güncelleme: 06.09.2020 12:26
Serveti, yaşı, şarkıları, konser kıyafetleri, kulis istekleri ve Rihanna... Dünyanın zengin ünlülerin olan 32 yaşındaki Rihanna, moraran yüzü ile Santa Monica'da görüntülendi. Dünyaca ünlü yıldızın yüzündeki morlukları hayranlarını korkuturken, ne olduğu da merak edildi.
İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açmıştı. 32 yaşındaki Rihanna, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiralamış ve pandeminin bir kısmını burada geçirmişti.
Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan Rihanna son haliyle şaşırttı. Rihanna geçtiğimiz akşam Santa Monica'da morarmış bir suratla görüntülendi.
Şarkıcının menejeri bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamaya göre Rihanna bir scooter kazası geçirdi ve yüzünün üzerine düştü.
2009'da Chris Brown'den şiddet gören Rihanna'nın yine aynı sorunu yaşadığı düşünüldü.