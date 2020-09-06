Haberler Galeri Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Survivor 2020 bitti ama etkisi henüz bitmedi... Bir yanda Survivor'da kaprisleri, git gelli ruh halleri ve Sercan Yıldırım ile adının sık sık anılmasıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, diğer bir yanda önce ünlüler takımında sonra gönüllüler takımında yer alan, sık sık tartışmaların odağında yer alan, finalde şampiyonluğu Cemal Can Canseven'e kaptıran Barış Murat Yağcı. Yarışma sırasında sık sık ağabey-kardeşi ilişkileri olduğunu dile getiren Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sarmaş dolaş çekilen fotoğrafın ardından yeni bir görüntüyle gündeme geldi. 24 yaşındaki Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın kendisini öptüğü anın videosunu önce paylaştı ardından sildi.

06.09.2020 13:43 - Son Güncelleme: 06.09.2020 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





