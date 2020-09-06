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Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Survivor 2020 bitti ama etkisi henüz bitmedi... Bir yanda Survivor'da kaprisleri, git gelli ruh halleri ve Sercan Yıldırım ile adının sık sık anılmasıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, diğer bir yanda önce ünlüler takımında sonra gönüllüler takımında yer alan, sık sık tartışmaların odağında yer alan, finalde şampiyonluğu Cemal Can Canseven'e kaptıran Barış Murat Yağcı. Yarışma sırasında sık sık ağabey-kardeşi ilişkileri olduğunu dile getiren Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sarmaş dolaş çekilen fotoğrafın ardından yeni bir görüntüyle gündeme geldi. 24 yaşındaki Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın kendisini öptüğü anın videosunu önce paylaştı ardından sildi.

06.09.2020 13:43 - Son Güncelleme: 06.09.2020 13:43
Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

SURVIVOR 2020'NİN AŞK BOMBALARIYLA GÜNDEMDE!

Survivor 2020 yarışmacılarının aşk sarmalı, magazin gündeminden düşmüyor. 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşadığı yönündeki iddialar gündemde sıcaklığını hala korurken, Barış'tan şaşırtan bir hamle geldi. Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Yarışma bittikten sonra birbirinden ayrılmayan Nisa ve Barış iddialara yanıt vermemişti. Sık sık birlikte görüntülenen ikili Yılmaz Vural'ı ziyarete de birlikte gitmişti. Tüm fanların gözü Barış ve Nisa'da iken ikiliden bomba bir hareket geldi.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Barış'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Barış Nisa'nın kendisini arabanın içinde öptüğü anları paylaştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'nın yanağına kondurduğu öpücük sosyal medyayı salladı. Bilal Özcan'ın haberine göre; görüntüleri paylaşan Barış kısa süre sonra hikayesini sildi. Ancak bu paylaşım bir anda sosyal medyaya düştü ve herkes ikilinin birbirine ne kadar yakıştığını konuşmaya başladı. İkiliden hala bir aşk açıklaması yokken bu öpücük de aşk iddialarını güçlendirdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öptüğü anlar! Videoyu önce paylaştı ardından sildi...

BİR DİĞER AŞK HABERİ!

Temmuz ayında verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben.Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olan Burak Yurdugör, yarışma bittiğinden beri tatilde.

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