Paris Hilton muradına erdi dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi işte düğünden ilk fotoğraflar! En ucuz parça 180 dolar...

"BENİM SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR!"



Üç gün üç gece sürecek olan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı ise 40 yaşındaki Hilton'un gelinliğiydi. Gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Paris Hilton, düğünüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu