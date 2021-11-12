Paris Hilton muradına erdi dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi işte düğünden ilk fotoğraflar! En ucuz parça 180 dolar...
Paris Hilton muradına erdi, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, aradığı aşkı dördüncü nişanlısı Reum'da buldu. Önceki gün dünyaevine giren Hilton, gelinliğiyle verdiği pozu "Benim sonsuzluğum başlıyor!" notuyla paylaştı, kısa sürede gündem oldu.17 yaşındayken yatılı okulda darbedildiğini söyleyen Hilton, "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum" itirafıyla günlerce konuşulmuştu.
PARİS'İN DÜĞÜNÜNDE EN UCUZ PARÇA 180 DOLAR...
Paris Hilton muradına erdi dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi işte düğünden ilk fotoğraflar! Daha önce aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varisi, dördüncü nişanlısıyla dünyaevine girdi.
DEDESİNİN MALİKANESİNDEKİ TÖRENE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen 40 yaşındaki Paris Hilton ile aynı yaştaki iş insanı Carter Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi. Törene aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, PAula Abdul'ün de bulunduğu birçok ünlü düğünün konukları arasındaydı.
Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile önceki gün evlendi. Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, Reum ile dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi.
Törene aralarında; Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe ve Paula Abdul'ün de yer aldığı birçok ünlü isim katıldı.
"BENİM SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR!"
Üç gün üç gece sürecek olan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı ise 40 yaşındaki Hilton'un gelinliğiydi. Gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Paris Hilton, düğünüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu