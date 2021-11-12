Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den yasak! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan...
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den yasak! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan Engin magazin gündeminden düşmüyor. Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalamıştı. Haftalar sonra yine Oğulcan yine oyuncu bir sevgili buldu, o isim ise genç oyuncu Miray Daner oldu. Aşkları, polemikleri ve estetikleriyle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin kendi aşk hayatıyla ilgili konuşma yasağı getirdi.
12.11.2021 14:42
- Son Güncelleme: 12.11.2021 14:53
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den yasak! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan Engin annesi Seda Sayan ile dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in "Gelinim Mutfakta"yı sunmasıyla ilgili "Çok güzel gidiyor valla. Benim programım bittiği zaman izliyorum. Mehmet Ali'ye yakıştı ya" dedi.
Oğlu Oğulcan Engin'in annesi konuşmak isterken engel olmaya çalışması gözlerden kaçmadı. Sayan'a oğlu ve Miray Daner ile yaşadığı aşkla ilgili sorular da soruldu.