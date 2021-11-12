Sibel Can'ın kızı Melisa babası Hakan Ural'ı paylaştı! İşte koronavirüse yakalanan ve 'öldü' denilen Hakan Ural'ın son hali...
Sibel Can'ın kızı Melisa babası Hakan Ural'ı paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve 'öldü' haberleri ile sevenlerini üzen Hakan Ural'ın son halini paylaşan Melisa Ural yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaştığını belirten Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu, "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Ardından Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'dan gelen açıklama sonrası Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın Instagram'ında ortaya çıktı. İşte Hakan Ural'ın son hali...
Sibel Can'ın kızı Melisa babası Hakan Ural'ı paylaştı! İşte Neler Oluyor Hayatta'nın koronavirüse yakalanan ve 'öldü' denilen sunucusu Hakan Ural'ın son hali...
Ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurmuştu.
'SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM'
Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekildeydi:
"Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere."
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Neler Oluyor Hayatta programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.