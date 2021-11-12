Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ı paylaştı! İşte koronavirüse yakalanan ve ’öldü’ denilen Hakan Ural’ın son hali...

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.