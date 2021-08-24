Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

Hilton sözlerini şöyle sürdürdü:"Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum."