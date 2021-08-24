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Haberler Magazin Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris Hilton, fotorğafına yazdığı notla sosyal medya gündeminde... Sosyetik güzel Paris Hilton, yaptığı cinsel istismar itirafıyla önceki gün gündeme bomba gibi düştü. 17 yaşındayken yatılı okulda darbedildiğini söyleyen Hilton, "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum" dedi. Bu itirafın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Paris'i görenler bakın ne dedi...

24.08.2021 09:46 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:52
Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde!

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Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

Paris Hilton, ABD'de katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilton, yatılı okulda cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

"GECELERİ HALA UYUYAMIYORUM"

Hilton, yatılı okulda darbedildiğini, kendisine zorla bilmediği ilaçların içirildiğini, duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine gönderildiğini ifade etti.

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü ifade eden Hilton, "Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu. Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum" dedi.

Paris Hilton cinsel istismar itirafının ardından bomba paylaşımıyla gündemde! Üstsüz pozlar veren Paris meğer...

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

Hilton sözlerini şöyle sürdürdü:"Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum."

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