Parayla saadet olmadı! Sosyete Sabancı Ailesi'ni konuşuyor: Faruk Bilen’den eşi Çiğdem Sabancı’ya rekor tazminat davası...

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"HAYATI YAŞAYACAĞIM"

Harvard Üniversitesi mezunu Faruk Bilen aralıksız tam 26 yıl Sabancı Holding'de üst düzey yönetici olarak çalıştı. Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce Vita hayatı yaşayacağım" deyip 26 yıllık eşi Faruk Bilen'i evden attı. Üstüne boşanma davası açtı.

Faruk Bilen olay karşısında ise geçtiğimiz yıl, 'Ekim ayında da özel jetle, ABD'deki evimize gittik. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Gözümde enfeksiyon çıktı. Çiğdem hanımdam damla istedim ancak o beni evden kovdu' demişti.