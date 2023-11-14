Parayla saadet olmadı! Sosyete Sabancı Ailesi'ni konuşuyor: Faruk Bilen’den eşi Çiğdem Sabancı’ya rekor tazminat davası...

Çiğdem Sabancı Bilen ile eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davası, "Pes" dedirtti. Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce Vita hayatı yaşayacağım" deyip 26 yıllık eşi Faruk Bilen'i evden ve şirketten attı! Ardından boşanma davası açtı. Evlilik boyunca hiçbir mal varlığı edinmediği hatta emekli bile olamadığını söyleyen Faruk Bilen soluğu savcılıkta aldı. Bakın tüm sosyetenin konuştuğu Faruk Bilen'in istediği tazminat parası ne kadarmış...
Türkiye'nin en zengin ailesi, tekne kazasının ardından boşanma skandalıyla sarsıldı.
Sabancı Ailesi'nden Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı, üniversite eğitiminde tanıştığı Faruk Bilen'le 27 yıl önce evlilik kararı aldı ve çift iki kız evlatlarını kucakladı.
"HAYATI YAŞAYACAĞIM"
Harvard Üniversitesi mezunu Faruk Bilen aralıksız tam 26 yıl Sabancı Holding'de üst düzey yönetici olarak çalıştı. Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce Vita hayatı yaşayacağım" deyip 26 yıllık eşi Faruk Bilen'i evden attı. Üstüne boşanma davası açtı.
Faruk Bilen olay karşısında ise geçtiğimiz yıl, 'Ekim ayında da özel jetle, ABD'deki evimize gittik. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Gözümde enfeksiyon çıktı. Çiğdem hanımdam damla istedim ancak o beni evden kovdu' demişti.