Adriana Lima'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "İnsan kendine bu kadar ihanet eder mi!" Estetiğin dozu fena kaçtı

41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Son dönemde fazla kilolarından kurtulmaya başlayan Lima aylar sonra son haliyle ortaya çıktı. Ama ne çıkmak.
Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden sık sık gündem oluyordu.
Sıkı bir diyet ve spor programı yapan Lima forma kavuştu kavuşmasına ama son katıldığı davette görenler gözlerine inanamadı.
Açlık Oyunları'nın son filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren yıldız, hem tarzı hem de fiziğiyle görenleri şaşkınlığa uğrattı.