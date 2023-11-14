Adriana Lima'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "İnsan kendine bu kadar ihanet eder mi!" Estetiğin dozu fena kaçtı

41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Son dönemde fazla kilolarından kurtulmaya başlayan Lima aylar sonra son haliyle ortaya çıktı. Ama ne çıkmak.