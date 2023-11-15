Alişan ile eşi Buse Varol karşılıklı paylaştı yorumlar yağmur oldu yağdı "Çok kez mutlu da olduk ama çok zor zamanlar da geçirdik"

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift bu kez karşılıklı aşk dolu paylaşımlarıyla gündemde. İşte ünlü çiftin yaptığı yıl dönümü paylaşımları.
Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.
2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.
Ünlü çift bir dönem evliliklerinde büyük bir kriz yaşamış, boşanacakları dahi iddia edilmişti.