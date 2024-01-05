"Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti" Bu sözler 35 yıldır kumar oynayan Serdar Ortaç'a ait! Olay itiraflar

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bu kez itiraflarıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ortaç, katıldığı bir programda oldukça çarpıcı açıklamalarda imzasını attı. "Parayı koyacak yer bulamıyordum, kumar beni mahvetti" diyen Ortaç herkesi uyarmayı da ihmal etmedi. İşte Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları.