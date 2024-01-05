"Parayı koyacak yer bulamıyordum kumar beni mahvetti" Bu sözler 35 yıldır kumar oynayan Serdar Ortaç'a ait! Olay itiraflar

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bu kez itiraflarıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ortaç, katıldığı bir programda oldukça çarpıcı açıklamalarda imzasını attı. "Parayı koyacak yer bulamıyordum, kumar beni mahvetti" diyen Ortaç herkesi uyarmayı da ihmal etmedi. İşte Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları.
Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunları ve borçlarıyla gündeme geliyor.
Geniş bir hayran kitlesi olan 53 yaşındaki Ortaç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Serdar Ortaç'an bağımlılık itirafı: ''Öyle bir hayat yok"
Paylaştığı fotoğraflar, yaptığı canlı yayınlar ise hayranlarını üzüyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyuran Ortaç, bu kez itiraflarıyla gündemde.