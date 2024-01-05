86 yaşında vefat eden Ayla Algan’ın ölümünden 5 gün önce çektiği video ortaya çıktı! O halleri yürek yaktı! Sanat camiası yasa boğuldu

Müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan (86) geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. Ölümünden 5 gün önce çektiği video ortaya çıkan Ayla Algan'ın o halleri yürek yakarken sanat camiasından paylaşımlar peş peşe geldi. İşte Ayla Algan'ın ortaya çıkan son görüntüleri ve sanatçı dostlarının yaptığı o paylaşımlar...