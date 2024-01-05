86 yaşında vefat eden Ayla Algan’ın ölümünden 5 gün önce çektiği video ortaya çıktı! O halleri yürek yaktı! Sanat camiası yasa boğuldu

Müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan (86) geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. Ölümünden 5 gün önce çektiği video ortaya çıkan Ayla Algan'ın o halleri yürek yakarken sanat camiasından paylaşımlar peş peşe geldi. İşte Ayla Algan'ın ortaya çıkan son görüntüleri ve sanatçı dostlarının yaptığı o paylaşımlar...
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında vefat etti.
Ailesinden edinilen bilgiye göre, Ayla Algan, dün saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sanatçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncunun yılbaşında çektiği video ise ortaya çıktı. Algan'ın söz konusu videoda "2024 yılı küçüklerime, büyüklerime, büyük annelerime ve öğrencilerime hoş geldi. Barış, sevgi ve sıhhat dolu" ifadelerini kullandığı görüldü.