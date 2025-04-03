Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

Son dönemde Türk dizi ve sinema dünyasında tanınan isimlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu, 31 yaşında ve oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşlarda adım atmış bir isim olarak tanınıyor. Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Hangi projelerde yer aldı? İşte Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında merak edilenler.

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Üzümoğlu tiyatro ve oyunculuğa olan ilgisini genç yaşta keşfetti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra uluslararası alanda da eğitimler aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı.

2018'de Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022'de Sırça, 2023'te Baklava Cumhuriyeti ve 2024'te Öteki oyunlarında da sahne aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu televizyon kariyerine 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde Hakan karakterini canlandırarak adım attı.