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Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında aramalar hız kazandı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Üzümoğlu birçok yapımda yer aldı. İşte Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 13:52
Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

Son dönemde Türk dizi ve sinema dünyasında tanınan isimlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu, 31 yaşında ve oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşlarda adım atmış bir isim olarak tanınıyor. Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Hangi projelerde yer aldı? İşte Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında merak edilenler.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Üzümoğlu tiyatro ve oyunculuğa olan ilgisini genç yaşta keşfetti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra uluslararası alanda da eğitimler aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

2018'de Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022'de Sırça, 2023'te Baklava Cumhuriyeti ve 2024'te Öteki oyunlarında da sahne aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

Cem Yiğit Üzümoğlu televizyon kariyerine 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde Hakan karakterini canlandırarak adım attı.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

2018'de dijital platformda yayımlanan Hakan: Muhafız dizisinde Emir karakterine hayat verdi. 2020 yılında dijitalde yayımlanan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed olarak yer aldı. 2021'de ise Kin dizisinde başrol oynadı.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu aslen nereli, evli mi?

2023 yılında, Loners In Wilderness adlı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergisinde yaklaşık 2000 fotoğraf yer aldı.

(Fotoğraflar: Instagram)