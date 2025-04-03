Hüseyin Tatlı’dan ağabeyi İbrahim Tatlıses’e sert tepki! “Kuş pisliği yedirelim...”

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses , kariyerinin yanı sıra ailesiyle yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem oldu. Son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile gerginlik yaşayan Tatlıses, bu kez kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya geldi

Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı da sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kendisine "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim" sözünü söylemediği belirten Hüseyin Tatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana.