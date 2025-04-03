Hüseyin Tatlı’dan ağabeyi İbrahim Tatlıses’e sert tepki! “Kuş pisliği yedirelim...”

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra ailesiyle yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem oldu. Son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile gerginlik yaşayan Tatlıses, bu kez kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya geldi
Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullandı.
Ağabeyinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı da sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
İbrahim Tatlıses'in kendisine "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim" sözünü söylemediği belirten Hüseyin Tatlı, şu ifadeleri kullandı:
"Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana.
Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan.
Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı. Kral TV'den klibimi kaldırttın. Avustralya'dan beni 10.000 marka istediler. Yerime Ebru Yaşar'ı gönderttin.
Yahu daha bir buçuk sene önce Bodrum'a yanına geldim 'Yallah Şoför' şarkısını okumuştum, 'Abi story paylaş' dedim, sen kem küm ettin 'Paylaşmam' dedin. 'Biz kardeşiz ne var' dedim kar etmedi.
Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar... Anamın oğlu..."