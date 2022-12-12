Papağana işkence edip Acun Ilıcalı'ya tehditler savurmuştu! Masterchef Murat Özdemir son haliyle ortaya çıktı! Yeni işi ise...
Katıldığı MasterChef Türkiye 2018 ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra Instagram canlı yayınında bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir sonrasında da Acun Ilıcalı'ya tehditler savurmuştu. Murat Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın şimdilerde neler yapıyor.
12.12.2022 09:56 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:56
'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
Yaşadıklarının ardından kısa bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. TikTok ve Instagram hesabından sık sık paylaşımda bulunan Özdemir, değişimiyle ağızları açık bıraktı.