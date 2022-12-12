Masterchef’ten elenen Büşra Sabancı bombasını patlattı! Şampiyonluk adayıyken elenen Büşra Zambak’ın sevgilisi meğer...

SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA "KALİTE KENDİNİ BELLİ EDER!"

Somer Şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim de başımıza ilk kez geliyor. Kadın yarışmacımız kalmadı. Bundan dolayı üçümüzde üzgünüz. Maalesef en başarısız tabağı sen yaptığın için, giden arkadaşımız da sen oluyorsun. Kalite kendini hemen belli eder. Daha ilk günden beri duruşunla yaptığın yemeklerle, dozunda samimeyetinle dikkat çektin. Gayet pırıl pırıl şekilde geldin, yarıştın ve pırıl pırıl şekilde veda ediyorsun. MasterChef'in sekizincisi olduğun için seni bir kez daha tebrik ediyorum."