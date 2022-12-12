Masterchef'ten elenen Büşra Sabancı bombasını patlattı! Şampiyonluk adayıyken elenen Büşra Zambak'ın sevgilisi meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Yarışmanın başından bu yana çok konuşulan hatta finalistlerden biri olmasıan kesin gözüyle bakılan Büşra Zambak sürpriz bir şekilde veda etti. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Büşra Zambak herkesi çok şaşırttı. Bakın neden...
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Büşra, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergiledi. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı. İşte MasterChef'e damga vuran olayın ayrıntıları...
SOMER ŞEF'İN İMZA YEMEĞİ HAYALLERİNİN SONU OLDU
Eleme potasındaki yarışmacılar Somer Şef'in imza yemeği olan ve Mehmet Şef'in MasterChef'in en zor yemeklerinden biri olduğunu söylediği uskumru dolmasını yaptı. Kıvanç 38, Ayaz 39, Burak Kaya 35 ve Büşra 28 puan aldı ve ikinci etaba geçildi. MasterChef'te elenen isim oynanan 2. Eleme oyunu sonrasında Somer Şef tarafından açıklandı.
8'inci olarak yarışmaya veda eden Büşra hakkında Mehmet Şef, ''Gerçekten çok başarılısın, ben bir şef olarak yanılmak isterdim. Çok kaliteli bir insansın, duruşunla, karakterinle. Çok centilmence yarıştın. Hiç kıvırmadın, neyse o. Sana lakap taktık 'Demir lady' diye. Acayip kaliteli iş yapıyorsun ama MasterChef'in en kritik konularından biri hız ve zaman. Sana başarılar dliyoruz.'' sözlerini kullandı.
SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA "KALİTE KENDİNİ BELLİ EDER!"
Somer Şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu bizim de başımıza ilk kez geliyor. Kadın yarışmacımız kalmadı. Bundan dolayı üçümüzde üzgünüz. Maalesef en başarısız tabağı sen yaptığın için, giden arkadaşımız da sen oluyorsun. Kalite kendini hemen belli eder. Daha ilk günden beri duruşunla yaptığın yemeklerle, dozunda samimeyetinle dikkat çektin. Gayet pırıl pırıl şekilde geldin, yarıştın ve pırıl pırıl şekilde veda ediyorsun. MasterChef'in sekizincisi olduğun için seni bir kez daha tebrik ediyorum."