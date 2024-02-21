Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadıklarını anlattı! Sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! “Şu anda imkansız...”

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, konuk olduğu bir magazin programında yaşadığı süreçten ve son sağlık durumundan bahsetti. Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Tanyeli'nin anlattıkları kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü oryantalin açıklamaları üzerine sunuculardan Yelda Kırçuval gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Hastalığından ve yaşadıklarından bahseden Tanyeli'nin açıklamaları üzerine; Kırçuval gözyaşlarını tutamadı.
Ünlü oryantal canlı yayında şunları söyledi: "Gazino ve oryantal dönemini çok uzun süre önce kapattım. En son bir akademide ders veriyordum, hastalandığımı öğrendiklerinde beni kovdular. En çok da o zaman sigortaya ihtiyacım vardı. Çok üzüldüm buna.