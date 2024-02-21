Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadıklarını anlattı! Sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! “Şu anda imkansız...”

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli , 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli , 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Hastalığından ve yaşadıklarından bahseden Tanyeli'nin açıklamaları üzerine; Kırçuval gözyaşlarını tutamadı.

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Ünlü oryantal canlı yayında şunları söyledi: "Gazino ve oryantal dönemini çok uzun süre önce kapattım. En son bir akademide ders veriyordum, hastalandığımı öğrendiklerinde beni kovdular. En çok da o zaman sigortaya ihtiyacım vardı. Çok üzüldüm buna.