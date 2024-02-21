Survivor Yunus Emre’nin eşi bakın kim çıktı! Yarışmadaki yakın temaslara yanıt vermişti! Gizem Memiç Aleyna Kalaycıoğlu derken...

Survivor All Star 2024'te mücadele eden Yunus Emre Özden'in hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının, özellikle Gizem Memiç'in yakın teması ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken eşi merak edildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun fanlarından gelen mesajlara bir bir yanıt veren Yunus Emre'nin eşi bakın kim çıktı. İşte Yunus Emre'nin gözünden sakındığı eşi...
Survivor All Star 2024'te yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sık sık sosyal medyanın konusu olmuştu.
Yarışma geçen günlerde ise farklı bir konuyla gündeme geldi. Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması sosyal medyaya damga vurdu.
O anları gören ekran başındaki izleyiciler, sosyal medya üzerinden Yunus Emre'nin eşine mesaj yağdırdı.