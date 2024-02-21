Cesur Yürek, Mahkum, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda yer alan ve son olarak Hilal Altınbilek ile kamera karşısına geçen Onur Tuna'nın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle sevgilisi merak edildi. Tuna'nın kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Tuna'nın gözünden sakındığı büyük aşkı Son Yaz'ın yıldızı çıktı.
Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi projelerde yer alan Onur Tuna'nın hayatı merak konusu oldu.
ONUR TUNA KİMDİR?
2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti.
Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.