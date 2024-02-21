Onur Tuna körkütük aşık! Gözünden sakındığı büyük aşkı bakın kim çıktı! Meğer Hilal Altınbilek’in partneri Son Yaz’ın yıldızıyla...

Cesur Yürek, Mahkum, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda yer alan ve son olarak Hilal Altınbilek ile kamera karşısına geçen Onur Tuna'nın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle sevgilisi merak edildi. Tuna'nın kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Tuna'nın gözünden sakındığı büyük aşkı Son Yaz'ın yıldızı çıktı.