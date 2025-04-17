Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Nesrin Cavadzade, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sürpriz aşklarıyla hayranlarını şaşırtan ikiliden Cavadzade, Atina'da Pamir Pekin ile çekilen pozunu paylaşmış ve 'İlk kez Hakay değil NesMir' notunu düşerek uzun süre gündem olmuştu.

Birlikte Yunanistan tatiline çıkan ünlü çift, romantik pozlarıyla sosyal medyada beğeni toplamıştı. Ancak kısa bir süre sonra ikilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti.

Ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu iddia edilmişti.