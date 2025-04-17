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Pamir Pekin'den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamış ancak kısa bir süre sonra ikilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti. Ayrılık sonrası soluğu Ibiza'da alan Cavadzade, havuz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu mayolu havuz pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ayrılığı çabuk atlayan Cavadzade'nin paylaşımları, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:58
Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Nesrin Cavadzade, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Sürpriz aşklarıyla hayranlarını şaşırtan ikiliden Cavadzade, Atina'da Pamir Pekin ile çekilen pozunu paylaşmış ve 'İlk kez Hakay değil NesMir' notunu düşerek uzun süre gündem olmuştu.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Birlikte Yunanistan tatiline çıkan ünlü çift, romantik pozlarıyla sosyal medyada beğeni toplamıştı. Ancak kısa bir süre sonra ikilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Ayrılık nedeni olarak Cavadzade'nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu iddia edilmişti.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

AYRILIĞI ÇABUK ATLATTI

Ayrılık sonrası soluğu Ibiza'da alan Cavadzade, havuz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu mayolu havuz pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Ibiza'ya tatile giden oyuncu, havuza girdiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil paylaşımları...

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Nesrin Cavadzade

Pamir Pekin’den ayrılan Nesrin Cavadzade soluğu tatilde aldı! Mayolu havuz paylaşımı gecikmedi

Nesrin Cavadzade