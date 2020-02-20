Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan Yeşilçam'ın 'tonton' amcası Hulusi Kentmen kimdir, aslen nereli? Duyanlar şaşırıyor!

Yeşilçam'da pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, vefatının 26. yılında unutulmadı. 20 Ocak 1912'de doğan ve daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç eden Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirdi. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı. Sonrası bildiğiniz gibi. Peki Hulusi Kentmen aslen nereli?

Herkes onu 'baba' diye sever. Ben de çok severim, 53 senemi vermişim, sevilmez mi?" diye bahsetti.