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Haberler Magazin Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın son anlarını anlattı: "Solunum güçlüğü çekiyordu"

Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın son anlarını anlattı: "Solunum güçlüğü çekiyordu"

Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, hayatını kaybeden Pakize Suda'nın son anlarını anlattı. Pakize Suda'dan dün acı haber geldi. Demans hastalığıyla mücadele eden 70 yaşındaki Suda, beyninde pıhtı atması sonucu hayata veda etti. Acı haberi Pakize Suda'nın yeğeni duyurdu. İşte cenaze töreni belli olan Pakize Suda'nın vasiyeti ve yaşadıkları...

22.12.2022 09:21 - Son Güncelleme: 22.12.2022 09:28
Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda’nın son anlarını anlattı: Solunum güçlüğü çekiyordu

"SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYORDU"

Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın son anlarını anlattı...

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Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda’nın son anlarını anlattı: Solunum güçlüğü çekiyordu

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda’nın son anlarını anlattı: Solunum güçlüğü çekiyordu

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANDI
Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda’nın son anlarını anlattı: Solunum güçlüğü çekiyordu

BEYNİNE PIHTI ATTI
Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda’nın son anlarını anlattı: Solunum güçlüğü çekiyordu

YEĞENİ KONUŞTU
Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, dün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. "

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