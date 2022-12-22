Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur'un Tolga'sından açıklama var! Tüm paylaşımlar ağızları açık bırakmıştı
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir'in geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli yanıtları ifşa olmuştu. O mesajlara Tolga Kandemir'den açıklama geldi.
22.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 22.12.2022 09:30
Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti. Özellikle damat adaylarından biri olan Tolga'yla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şaşırtmıştı. O ifşalara Tolga Kandemir'den açıklama var. İşte haberin detayları...