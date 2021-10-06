Pakize Suda demans hastalığıyla mücadele ediyor son hali kahretti! Yeğeni Dilara’dan yürek yakan sözler: ’Her şeyi unutarak ölmek istiyorum’

"Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi.

Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi."