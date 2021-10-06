Pakize Suda demans hastalığıyla mücadele ediyor son hali kahretti! Yeğeni Dilara'dan yürek yakan sözler: 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum'
Pakize Suda demans hastalığıyla mücadele ediyor... Son hali kahreden Pakize Suda'nı yeğen,nden gelen açıklamalar yürek sızlattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verdi. Gelişmelerin ardından Elagözlü, "Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi" diye konuştu. İşte son haliyle sevenlerini üzen Pakize Suda'nın yeğeninden gelen o açıklama...
YÜREK YAKAN SÖZLER!
Pakize Suda demans hastalığıyla mücadele ediyor... İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda'ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı. Son haliyle kahreden Pakize Suda'nın yeğeni Dilara'dan yürek yakan sözler geldi.
"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"
"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.
"Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi.
Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi."
"Genlerde olabilir, çok genç yaşlarda Trafik kazası geçirdi belki onla alakalı olabilir, tiroidler çalışmıyor belki o yapabilir... Bizi hiç tanımıyor. Annemin 70 yıllık kardeşi olduğunu bilmiyor. Tv'de birlikte iş yaptığı arkadaşlarının hiçbirini tanımıyor. Çok bellediği şeyleri ara ara hatırlıyor ama içeriğini hatırlamıyor. Zamanında 'iyi şeyler yaptım' diyor ama içerik yok. Düzenli besleniyor 4 aydır bende ama kilo alamıyor."