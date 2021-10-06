İrem Derici kırmızı mayosuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü gören yorum yağmuruna tuttu! 'Öyle olmaz İrem füze atsaydın'
İrem Derici kırmızı mayosuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü, ünlü ismin paylaşımını gören yorum yağmuruna tuttu! Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, Instagram'dan yazdan kalma pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı mayosu ile takipçilerinin karşısına çıkan İrem'i görenler, soğuyan havalarda gelen o kareye yorum yapmadan geçmedi.
06.10.2021 14:44
- Son Güncelleme: 06.10.2021 14:50
'ÖYLE OLMAZ İREM FÜZE ATSAYDIN'
İrem Derici kırmızı mayosuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü gören yorum yağmuruna tuttu!
Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, aşk hayatı derken İrem Derici yine gündemde. Instagram2dan 2021 yaz tatilinden karelerini paylaşmaya devam eden İrem Derici'nin kırmızı mayolu pozunu görenler, soğuyan havaara inat gelen fotoğrafa, 'Öyle olmaz İrem Füze atsaydın' şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte başta İrem Derici olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...