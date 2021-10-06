İrem Derici kırmızı mayosuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü gören yorum yağmuruna tuttu! ’Öyle olmaz İrem füze atsaydın’

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, aşk hayatı derken İrem Derici yine gündemde. Instagram2dan 2021 yaz tatilinden karelerini paylaşmaya devam eden İrem Derici'nin kırmızı mayolu pozunu görenler, soğuyan havaara inat gelen fotoğrafa, 'Öyle olmaz İrem Füze atsaydın' şeklinde yorumlarda bulundu.