Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kuruluş Osman setini ziyaret etti!

Geçen sezon Pakistan'da yayına giren ve büyük ilgiyle karşılaşarak reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'ın setine gerçekleştirdiği ziyarette; dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ve başta Burak Özçivit olmak üzere oyuncularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Alvi, dizinin başarısını kutlarken Pakistan halkı adına tebriklerini ve şükran dileklerini iletti.