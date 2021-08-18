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Haberler Magazin Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Sarp Levendoğlu ile geçen sene üç yıllık ilişkilerini sonlandıran Derya Şensoy, Celal Can Algül iel yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere takılan ikili panik dolu anlar yaşamıştı. Objektiflerden kaçan ünlü çift, kural bozdu. Derya Şensoy ile Celal Can Algül, sosyal medya hesaplarında birlikte verdikleri pozları yayınlayarak aşklarını ilan etti. İkilinin pozlarına 'Sonunda beklenen paylaşım geldi' yorumu yapıldı. İşte Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün o paylaşımları...

18.08.2021 18:40 - Son Güncelleme: 18.08.2021 18:40
Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Derya Şensoy, geçen sene kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.

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Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Şensoy, yaklaşık dört ay önce ise 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere takılan ikili panik dolu anlar yaşamıştı. Objektiflerden kaçan ünlü çift, kural bozdu.

Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

31 yaşındaki Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Derya Şensoy ile Celal Can Algül kural bozdu! Paylaşımları ‘sonunda’ dedirtti aşklarını bakın nasıl ilan ettiler

Derya Şensoy'un paylaşımına kalp emojileri ile karşılık veren Celal Can Algül, daha sonra sevgilisi ile verdiği pozu siyah- beyaz filtre kullanarak Instagram hesabında yayınladı.

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