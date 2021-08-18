Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı dekoltesini verdi geçti! Oğlu 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan ediyor onun umru değil
Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bikinili ve sütyensiz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Songül Karlı'ya oğlu geçtiğimiz aylarda "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek tepki göstermişti. Ancak bu sitem Karlı'nın bir kulağından girdi, bir kulağından çıktı.
Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Geçtiğimiz aylarda ünlü ismin oğlu Efe 'anne hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki göstermişti... Önceki gün yaptığı paylaşımlarla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Songül Karlı Instagram'da yine adından söz ettirmeyi başardı.
"ANNE HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR"
47. yaş gününde Etiler'de görüntülenen Songül Karlı, bikinili ve frikikli pozlarıyla ilgili oğlu Efe'nin, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" dediğini ifade etmişti.
'ESTETİK YOK SADECE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM'
Ardından vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum." sözleriyle günlerce konuşulmuştu.
İŞTE OLAY OLAN O POZ
Önceki gün oğlu Efe ile evde film keyfi yakan Songül Karlı'nın bu pozunu görenler, Efe'nin sözlerini bir kez daha gündeme getirdi.