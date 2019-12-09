Pablo Escobar vahşeti: Özellikle bakireleri seçiyordu! 60 milyar dolar servet biriktiren Escobar meğer...

Narcos dizisine de konu olan Güney Amerika'nın uyuşturucu baronu Pablo Escobar, bugünün parasıyla 60 milyar dolara eşdeğer bir servet biriktirmişti. Pablo Escobar, rakip karteller için "muhbirlik" yaptığını iddia ettiği 49 genç kızın acımasızca ölüm emrini verdi. Yine de, 1980'lerin ve 1990'ların Kolombiya'sındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarında, 49 kızın öldürülmesi büyük bir şoka neden oldu. Pablo Escobar'ın vahşetinin bilinmeyenleri ortaya çıktı. Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Peña, yazdıkları kitapta uyuşturucu baronunun hayatına dair bilinmeyen detayları dün yüzüne çıkardı. İşte Steve Murphy ve Javier F. Peña'nın kitabından Pablo Escobar'ın hayatına dair ilk kez duyacağınız çarpıcı bilgiler.

09.12.2019 09:55 - Son Güncelleme: 09.12.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





