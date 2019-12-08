Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!
Kıvanç Tatlıtuğ, aracına 100 bin TL'ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü. Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer de eşlik etti. Üç günlük kamp tatili yapan Kıvanç Tatlıtuğ, yiyeceklerini de kendisi pişirdi. Takipçileri hem kamp yerini merak etti hem de tarif istedi. Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına 'Into The Wild' yazdı. Tatlıtuğ'un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.
SABRİ SARIOĞLU
Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.