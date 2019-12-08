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Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

Kıvanç Tatlıtuğ, aracına 100 bin TL'ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü. Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer de eşlik etti. Üç günlük kamp tatili yapan Kıvanç Tatlıtuğ, yiyeceklerini de kendisi pişirdi. Takipçileri hem kamp yerini merak etti hem de tarif istedi. Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına 'Into The Wild' yazdı. Tatlıtuğ'un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.

08.12.2019 17:03 - Son Güncelleme: 08.12.2019 17:19
Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i de alıp 3 günlük dağ kampı kurdu. 36 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına 'Into The Wild' yazdı.

Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL'ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

Eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği üç günlük dağ tatilinde kamp yaptı. Yiyeceklerini de kendisi pişiren Tatlıtuğ'un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.

Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

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Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

SABRİ SARIOĞLU

Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor. Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı. 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor.

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