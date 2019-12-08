Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla özgürlük yolunda!

Kıvanç Tatlıtuğ, aracına 100 bin TL'ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü. Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer de eşlik etti. Üç günlük kamp tatili yapan Kıvanç Tatlıtuğ, yiyeceklerini de kendisi pişirdi. Takipçileri hem kamp yerini merak etti hem de tarif istedi. Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına 'Into The Wild' yazdı. Tatlıtuğ'un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.

08.12.2019 17:03 - Son Güncelleme: 08.12.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





