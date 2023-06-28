Özlem Yıldız 'öldü' haberlerine açıklama gecikmedi! "Ormanlık alanda cesedi bulundu" Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki gözdesiydi ortalık karıştı
Özlem Yıldız 'öldü' haberlerine açıklama gecikmedi! Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki gözdesiydi, o iddia ortalığı karıştırdı. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cesedinin bulunması ve kendisiyle aynı isim olması nedeniyle öldüğü sanılan Özlem Yıldız'dan açıklama gecikmedi. İşte telefonları susmayan Özlem Yıldız'dan gelen açıklama...
28.06.2023 12:16 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:22
"ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU"
Özlem Yıldız 'öldü' haberlerine açıklama gecikmedi! Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'teki gözdesiydi, o iddia sonrası ortalık karıştı.
Bir dönemin ünlü modellerinden olan sunucu Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı.
İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulundu.
İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen Özlem Yıldız'dan açıklama geldi. Instagram'dan videolu açıklama yapan Yıldız, "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız'mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.