7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızıydı...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle adını duyuran Wilma Elles, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Karnı burnunda pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, 7 aylık hamile olduğunu duyurdu. Kısa sürede gündem olan pozlar sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Elles'in bebeğinin babası merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
28.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:15
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Wilma Elles, sosyal medyada yayınladığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.