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Haberler Magazin 7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızıydı...

7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızıydı...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle adını duyuran Wilma Elles, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Karnı burnunda pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu, 7 aylık hamile olduğunu duyurdu. Kısa sürede gündem olan pozlar sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Elles'in bebeğinin babası merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:15
7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızıydı...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Wilma Elles, sosyal medyada yayınladığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızıydı...

Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları paylaşan Elles, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızıydı...

Elles, 7 aylık hamile olduğunu da açıklayarak sevenlerini şoke etti. Müjdeyi duyurmak için haftalardır beklediğini söyleyen Elles, şu ifadeleri kullandı: "Herkese şimdiden iyi Bayramlar!

7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızıydı...

Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor.

7 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda paylaştı! Bebeğinin babası bakın kim! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızıydı...

Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi'ye kardeş beklediğimiz için... Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz... Çok seviniyoruz "

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