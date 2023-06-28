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Haberler Magazin Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı

Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı

Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede. "O 20 yaşında, ben aynı" notuyla paylaşım yapan Demet Akalın'ın Instagram'daki fotoğrafını görenler şaşkına döndü. 17 yıl önce 'Mantık Evliliği' adlı şarkısının klibinde oynayan çocuk oyuncu Başar ile bir araya Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28.06.2023 12:40 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:46
Demet Akalın ’Mantık Evliliği’ şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: O 20 yaşında, ben aynı dedi sosyal medya yıkıldı

Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede! "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı.

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Demet Akalın ’Mantık Evliliği’ şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: O 20 yaşında, ben aynı dedi sosyal medya yıkıldı

Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile kiraladıkları tekneyle denize açılmıştı. Sosyal medyada Bodrum'daki pahalılıktan dert yanan şarkıcı, günlük kirası yaklaşık 10 bin lira olan teknede ailesi ve arkadaşlarıyla görüntülenmişti.

Demet Akalın ’Mantık Evliliği’ şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: O 20 yaşında, ben aynı dedi sosyal medya yıkıldı

KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Demirledikleri Akvaryum Koyu'nda yemek yiyen grup, daha sonra sonra teknenin üst kısmına geçip güneşlenmek istese de yağmur engeline takılmıştı. Bikinisinin üzerine giydiği plaj elbisesini çıkaran şarkıcının kilo aldığı görülmüştü.

Demet Akalın ’Mantık Evliliği’ şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: O 20 yaşında, ben aynı dedi sosyal medya yıkıldı

"BAŞAR 4 YAŞINDA"

51 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 2006 yılında çıkardığı 'Mantık Evliliği' şarkısının klibinden bir sahne paylaşan ünlü isim, klipteki çocuk oyuncu Başar'ı etiketleyerek; "'Mantık Evliliği', Başar 4 yaşında" diye yazdı.

Demet Akalın ’Mantık Evliliği’ şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: O 20 yaşında, ben aynı dedi sosyal medya yıkıldı

Ardından da Başar ile yıllar sonra bir araya gelerek çektiği selfie'yi paylaşan Akalın, "Başar yaş 20, ben aynı" notunu düştü.İkil gündeme bomba gibi düştü.

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