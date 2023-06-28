Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede! "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı.

Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile kiraladıkları tekneyle denize açılmıştı. Sosyal medyada Bodrum'daki pahalılıktan dert yanan şarkıcı, günlük kirası yaklaşık 10 bin lira olan teknede ailesi ve arkadaşlarıyla görüntülenmişti.