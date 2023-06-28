Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede: "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı
Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede. "O 20 yaşında, ben aynı" notuyla paylaşım yapan Demet Akalın'ın Instagram'daki fotoğrafını görenler şaşkına döndü. 17 yıl önce 'Mantık Evliliği' adlı şarkısının klibinde oynayan çocuk oyuncu Başar ile bir araya Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Demet Akalın 'Mantık Evliliği' şarkısındaki o çocuk oyuncuyla yıllar sonra aynı karede! "O 20 yaşında, ben aynı" dedi sosyal medya yıkıldı.
Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile kiraladıkları tekneyle denize açılmıştı. Sosyal medyada Bodrum'daki pahalılıktan dert yanan şarkıcı, günlük kirası yaklaşık 10 bin lira olan teknede ailesi ve arkadaşlarıyla görüntülenmişti.
"BAŞAR 4 YAŞINDA"
51 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 2006 yılında çıkardığı 'Mantık Evliliği' şarkısının klibinden bir sahne paylaşan ünlü isim, klipteki çocuk oyuncu Başar'ı etiketleyerek; "'Mantık Evliliği', Başar 4 yaşında" diye yazdı.