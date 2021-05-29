Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu… Ünlü sunucu Özlem Yıldız, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan Yıldız, denize girerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yıldız'ın o kareleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşındaki sunucu için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar Özlem'e hiç uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Özlem Yıldız'ın o kareleri…

29.05.2021 02:09 - Son Güncelleme: 29.05.2021 02:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





