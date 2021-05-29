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Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu… Ünlü sunucu Özlem Yıldız, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan Yıldız, denize girerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yıldız'ın o kareleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşındaki sunucu için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar Özlem'e hiç uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Özlem Yıldız'ın o kareleri…

29.05.2021 02:09 - Son Güncelleme: 29.05.2021 02:09
Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan Yıldız, denize girerken görüntülendi.

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Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Yıldız, tüm bakışları üzerine topladı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yıldız, akın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodrum'a geldiğini söyledi.

Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı.

Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim uçağa atlayıp Bodruma ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim"

Özlem Yıldız bikiniyle yakalandı! O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu ünlü sunucu genç kızlara taş çıkarttı

Tek başına şezlongda güneşlenen Yıldız oğlu Demir ile mesajlaşıp görüntülü konuştu.