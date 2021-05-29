Vav TV İzle

Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

Kırmızı Oda'nın Nurcihan'ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisine Nurcihan karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in hayatı merak konusu oldu. Hayranları ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Itır Esen kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. Güzel oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yeşilçam yıldızı Itır Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

29.05.2021 01:43 - Son Güncelleme: 29.05.2021 01:43
Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisine Nurcihan karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Itır Esen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

İnternet kullanıcıları, özellikle "Itır Esen kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Itır Esen'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı.

Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

İşte Yeşilçam yıldızı Itır Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981