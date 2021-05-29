Kırmızı Oda’nın Nurcihan’ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı meğer…

Kırmızı Oda'nın Nurcihan'ı Itır Esen yaşıyla şaşırttı! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisine Nurcihan karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in hayatı merak konusu oldu. Hayranları ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Itır Esen kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. Güzel oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yeşilçam yıldızı Itır Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

29.05.2021 01:43 - Son Güncelleme: 29.05.2021 01:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





