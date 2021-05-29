Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Koronavirüs salgını ile birlikte herkesin tatil anlayışı da değişti. Kimisi villa kiralamayı tercih ederken kimisi de deniz yolculuğunu tercih etti. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Kadir Doğulu-Neslihan Atagül, Pınar Altuğ, Simge ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlülerden sonra güzel oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz de karavan modasına uydu.

29.05.2021 07:00 - Son Güncelleme: 29.05.2021 07:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





