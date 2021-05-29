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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Koronavirüs salgını ile birlikte herkesin tatil anlayışı da değişti. Kimisi villa kiralamayı tercih ederken kimisi de deniz yolculuğunu tercih etti. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Kadir Doğulu-Neslihan Atagül, Pınar Altuğ, Simge ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlülerden sonra güzel oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz de karavan modasına uydu.

29.05.2021 07:00 - Son Güncelleme: 29.05.2021 07:00
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Coronavirüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler, karavana yatırım yapmaya başladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Kadir Doğulu-Neslihan Atagül, Pınar Altuğ, Simge ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlülerden sonra güzel oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz de karavan modasına uydu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

ANADOLU TURU

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül... Ünlülerin karavan merakına Müge Boz da katıldı

Tatil için bir karavan yaptırdıklarını söyleyen Müge Boz şu açıklamaları yaptı: