Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Böyle bir şey istemiyorsa korunmasını da bilmeli" diyerek Özlem Savaş'ın yorumuna katılmadığını dile getirdi.

HACI SABANCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU Hürriyet'te yer alan habere göre; Hacı Sabancı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.