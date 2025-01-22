Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı'ya Fatma D. tarafından babalık davası açıldı.
Uzay'ın babası Hacı Sabancı olduğu yüzde 99.99 oranında doğrulandı. Magazin gündeminde geniş bir yer tutan olayla ilgili Özlem Savaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi.
Özlem Savaş "Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek? Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum" dedi.
Sosyal medyadaki bir grup Savaş'a katılırken, bir grup ise ünlü ismi eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok doğru, çocuk sadece bir kişi istiyor diye yapılmaz" ifadelerini kullandı.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Böyle bir şey istemiyorsa korunmasını da bilmeli" diyerek Özlem Savaş'ın yorumuna katılmadığını dile getirdi.
HACI SABANCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Hürriyet'te yer alan habere göre; Hacı Sabancı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.
Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.
Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat'ta yapılacak. Hacı Sabancı'nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.