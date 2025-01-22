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Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Fatma D., 4 yaşındaki 'Uzay' isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Uzay'ın babası Hacı Sabancı olduğu yüzde 99.99 oranında doğrulandı. Magazin gündeminde geniş bir yer tutan olayla ilgili Özlem Savaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. "Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek?" diyerek Uzay'ın annesi Fatma D.'ye tepki gösteren Savaş, sosyal medyayı ikiye böldü.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:48
Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı'ya Fatma D. tarafından babalık davası açıldı.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Uzay'ın babası Hacı Sabancı olduğu yüzde 99.99 oranında doğrulandı. Magazin gündeminde geniş bir yer tutan olayla ilgili Özlem Savaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Özlem Savaş "Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek? Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum" dedi.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Sosyal medyadaki bir grup Savaş'a katılırken, bir grup ise ünlü ismi eleştirdi.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok doğru, çocuk sadece bir kişi istiyor diye yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Böyle bir şey istemiyorsa korunmasını da bilmeli" diyerek Özlem Savaş'ın yorumuna katılmadığını dile getirdi.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

HACI SABANCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hacı Sabancı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.

Özlem Savaş sosyal medyayı ikiye böldü! Hacı Sabancı’dan oğlu olduğu ortaya çıkan kadın için bakın ne yorum yaptı

Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat'ta yapılacak. Hacı Sabancı'nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.